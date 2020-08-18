Во вторник, 18 августа, пройдет матч 3-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Сочи» на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Сочи» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Сочи» — «Химки»