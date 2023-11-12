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Сегодня, 20:56

«Рубин» на выезде обыграл «Сочи»

Виктория Кравченко
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Игроки «Рубина» и «Сочи».
Фото ФК «Сочи»

«Рубин» в гостевом матче обыграл «Сочи» в 15-м туре РПЛ — 2:0. Встреча проходила на стадионе «Фишт».

Казанцы открыли счет на 39-й минуте, гол забил Руслан Безруков. Во втором тайме хавбек хозяев Кирилл Кравцов получил вторую желтую карточку и покинул поле на 55-й минуте.

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку на 66-й удвоил преимущество команды.

«Рубин» набрал 22 очка и поднялся на 7-е место. «Сочи» с 10 очками остается на последней, 16-й позиции.

25 ноября «Сочи» сыграет с «Зенитом» в 16-м туре РПЛ. «Рубин» днем позже встретится с «Факелом».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
12 нояб, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
0:2
Рубин
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
7
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«Сочи» — «Рубин»: Даку удвоил преимущество казанцев

Бывший президент «Локомотива» Наумов объяснил, почему не хочет возвращения Алексея Миранчука в Россию
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
7
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
8
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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28 тур
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 2 : 0
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 0 : 2
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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