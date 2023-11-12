«Рубин» на выезде обыграл «Сочи»

«Рубин» в гостевом матче обыграл «Сочи» в 15-м туре РПЛ — 2:0. Встреча проходила на стадионе «Фишт».

Казанцы открыли счет на 39-й минуте, гол забил Руслан Безруков. Во втором тайме хавбек хозяев Кирилл Кравцов получил вторую желтую карточку и покинул поле на 55-й минуте.

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку на 66-й удвоил преимущество команды.

«Рубин» набрал 22 очка и поднялся на 7-е место. «Сочи» с 10 очками остается на последней, 16-й позиции.

25 ноября «Сочи» сыграет с «Зенитом» в 16-м туре РПЛ. «Рубин» днем позже встретится с «Факелом».