«Рубин» на выезде обыграл «Сочи»
«Рубин» в гостевом матче обыграл «Сочи» в 15-м туре РПЛ — 2:0. Встреча проходила на стадионе «Фишт».
Казанцы открыли счет на 39-й минуте, гол забил Руслан Безруков. Во втором тайме хавбек хозяев Кирилл Кравцов получил вторую желтую карточку и покинул поле на 55-й минуте.
Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку на 66-й удвоил преимущество команды.
«Рубин» набрал 22 очка и поднялся на 7-е место. «Сочи» с 10 очками остается на последней, 16-й позиции.
25 ноября «Сочи» сыграет с «Зенитом» в 16-м туре РПЛ. «Рубин» днем позже встретится с «Факелом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
7
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
8
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
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28 тур
29 тур
30 тур
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|0 : 0
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|2 : 0
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
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