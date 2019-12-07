«Сочи» разгромил «Рубин» в молодежном первенстве
14:57
«Сочи» в матче 19-го тура молодежного первенства премьер-лиги разгромил «Рубин» со счетом 5:2.
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19-й тур
«Сочи» — «Рубин» (Казань) — 5:2 (3:1)
Голы: Сапрунов, 6 (0:1). Джанелидзе, 14 (1:1). Боковой, 30 (2:1). Джанелидзе, 32 (3:1). Джанелидзе, 83 — с пенальти (4:1). Цыганков, 84 (4:2). Макеев, 89 (5:2).
Судья: Ободеев (Рыльск).
7 декабря. Афипский. Стадион «Андрей-Арена».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/
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