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«Сочи» разгромил «Рубин» в молодежном первенстве

14:57

«Сочи» в матче 19-го тура молодежного первенства премьер-лиги разгромил «Рубин» со счетом 5:2.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

19-й тур

«Сочи» — «Рубин» (Казань) — 5:2 (3:1)

Голы: Сапрунов, 6 (0:1). Джанелидзе, 14 (1:1). Боковой, 30 (2:1). Джанелидзе, 32 (3:1). Джанелидзе, 83 — с пенальти (4:1). Цыганков, 84 (4:2). Макеев, 89 (5:2).

Судья: Ободеев (Рыльск).

7 декабря. Афипский. Стадион «Андрей-Арена».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/

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