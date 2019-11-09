«Сочи» представил болельщикам Варданяна

В субботу, 9 ноября, в одном из ресторанов Сочи болельщикам был представлен новичок клуба — футболист сборной Армении Эрик Варданян, который будет дозаявлен во время зимней паузы.

Полузащитник «Сочи» ответил на вопросы поклонников клуба и журналистов.

«Я пять лет провел в школе «Барселоны», а последнее время играл в «Пюнике». Были разные варианты продолжения карьеры. Летом, скажем, приезжал в «Локомотив» для подписания контракта, но в итоге не договорились. К сожалению, недавно сделал ошибку в одном из матчей, некорректно повел себя по отношению к судье, за что дисквалифицирован на шесть месяцев. Очень жалею о своем поступке, больше такого не повторится. Надеюсь, срок дисквалификации сократят, чтобы уже с первых весенних туров играть за «Сочи». Мне очень нравится команда, город. Хотелось бы забить до конца сезона десять голов».

А утром в Сочи прошел любительский турнир среди болельщиков, в котором приняли участие 16 команд. Лучшему игроку вручили перчатки Сослана Джанаева. Победителем же стала команда «Медик». (Константин Алексеев)

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