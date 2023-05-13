«Сочи» предложил новый контракт нападающему Джорджевичу
Агент Игорь Глушевич, представляющий интересны игрока «Сочи» Лука Джорджевича, в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем нападающего.
«Сейчас контракт нападающего рассчитан до 2023 года, есть опция продления на один год. Сейчас из «Сочи» пришло предложение о подписании нового контракта с игроком», — сказал Глушевич «СЭ».
В этом сезоне 28-летний черногорский футболист сыграл 17 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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|51
|
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|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
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|26
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|49
|
5
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|4
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|
6
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|42
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|49-50
|39
|
9
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|26
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|11
|45-42
|35
|
10
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|26
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|4
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|34
|
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|6
|13
|27-41
|27
|
12
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|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
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|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
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|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
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Локомотив
|16
|1
|3
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Локомотив
|24
|1
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