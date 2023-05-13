«Сочи» предложил новый контракт нападающему Джорджевичу

Агент Игорь Глушевич, представляющий интересны игрока «Сочи» Лука Джорджевича, в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем нападающего.

«Сейчас контракт нападающего рассчитан до 2023 года, есть опция продления на один год. Сейчас из «Сочи» пришло предложение о подписании нового контракта с игроком», — сказал Глушевич «СЭ».

В этом сезоне 28-летний черногорский футболист сыграл 17 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.