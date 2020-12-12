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«Сочи» обратился к «Спартаку»: «Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях»

11:10
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Пресс-служба «Сочи» опубликовала сообщение в адрес «Спартака» в преддверии матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против красно-белых.

«Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях», — говорится в посте «Сочи» в Twitter.

Матч «Сочи» — «Спартак» состоится сегодня, 12 декабря. Начало — в 16.30 (мск).

Следующий матч

Место: 7 | Очки: 27
Сочи
В П Н Н В
16:30 12/12/2020
- : -
+1 =1 -3 (4 - 12)
Место: 2 | Очки: 35
Спартак
В В Н Н П
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