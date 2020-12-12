«Сочи» обратился к «Спартаку»: «Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях»
Пресс-служба «Сочи» опубликовала сообщение в адрес «Спартака» в преддверии матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против красно-белых.
«Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях», — говорится в посте «Сочи» в Twitter.
Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях?— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) December 12, 2020
Сегодня на «Фиште» принимаем «Спартак"?? pic.twitter.com/opooP5HlHB
Матч «Сочи» — «Спартак» состоится сегодня, 12 декабря. Начало — в 16.30 (мск).
Следующий матч
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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