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«Сочи» арендовал нападающего «Спартака»

15:11
Алексей Руденко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Руденко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Сочи» взял в аренду нападающего «Спартака» Александра Руденко, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон с правом выкупа сочинцами.

Сезон-2019/20 Руденко начал в «Спартаке-2», а доигрывал в «Торпедо». Всего на его счету 25 матчей и 14 голов в первенстве Олимп-ФНЛ.

Руденко выступал за юношеские команды России разных возрастов.

Таблица переходов РПЛ

Дополнительная информация:

https://pfcsochi.ru/news/2019-2020/aleksandr-rudenko-pervyy-novichok-sochintsev/

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