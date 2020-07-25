«Сочи» арендовал нападающего «Спартака»

«Сочи» взял в аренду нападающего «Спартака» Александра Руденко, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон с правом выкупа сочинцами.

Сезон-2019/20 Руденко начал в «Спартаке-2», а доигрывал в «Торпедо». Всего на его счету 25 матчей и 14 голов в первенстве Олимп-ФНЛ.

Руденко выступал за юношеские команды России разных возрастов.

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