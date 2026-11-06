Соболев заявил, что «Зенит» не может позволить себе недооценку «Ростова»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ против «Ростова».

«Недооценка в принципе невозможна. Находясь в «Зените», недооценки не может быть, потому что у команды задача занимать только первое место, и как раз такие команды, как «Ростов», самые «колючие». Ошибаться нельзя», — приводит слова Соболева пресс-служба клуба.

Форвард также прокомментировал выступление 18-летнего вратаря ростовчан Артема Петрова, который провел четыре сухих матча из восьми в текущем чемпионате.

«То, что он в четырех играх не пропустил, я узнал от вас. Я не обращаю на это внимание: мое дело играть в футбол, а тренерский штаб подскажет, как действовать правильно», — отметил Соболев.

Матч «Зенит» — «Ростов» пройдет 8 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Петербуржцы с 30 очками после 13 матчей лидируют в РПЛ. Ростовчане с 18 очками занимают шестое место.