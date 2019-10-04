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Соболев с микрофоном провел тренировку «Крыльев Советов»

20:48
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Официальный Youtube-канал «Крыльев Советов» опубликовал видео с тренировки команды перед матчем 12-го тура чемпионата России против «Сочи». Весь цикл тренировочных занятий проходил под комментарии нападающего Александра Соболева.

Встреча «Сочи» — «Крылья Советов» пройдет 5 октября в Сочи на стадионе «Фишт».

«Крылья Советов» с 11 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» — 10-я строчка и 12 баллов.

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Сочи — Крылья Советов

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