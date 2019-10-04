Соболев с микрофоном провел тренировку «Крыльев Советов»

Официальный Youtube-канал «Крыльев Советов» опубликовал видео с тренировки команды перед матчем 12-го тура чемпионата России против «Сочи». Весь цикл тренировочных занятий проходил под комментарии нападающего Александра Соболева.

Встреча «Сочи» — «Крылья Советов» пройдет 5 октября в Сочи на стадионе «Фишт».

«Крылья Советов» с 11 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» — 10-я строчка и 12 баллов.

Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей