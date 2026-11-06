Соболев рассказал об участии в восстановлении исторического фонаря в Санкт-Петербурге

Нападающий «Зенита» Александр Соболев принял участие в проекте «Культура сохранять» по восстановлению исторических объектов Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба клуба.

«В наше время важно что-то сохранять, что-то починить. Этот фонарь на Ждановской — первое, что получилось сделать. Я знаю, что будет еще много таких проектов», — заявил Соболев.

Форвард также рассказал, что договорился с полузащитником Максимом Глушенковым о цели на сезон — по 10 забитых мячей в текущем чемпионате у обоих.

«Я ему недавно сказал, что хотелось бы забить 40 мячей на двоих. Голы важны, но главное, чтобы клуб набирал очки», — добавил Соболев.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2024 году. В текущем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.

«Зенит» с 30 очками после 13 матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре петербуржцы сыграют с «Ростовом» 8 ноября.