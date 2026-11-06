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Соболев рассказал об участии в восстановлении исторического фонаря в Санкт-Петербурге

Никита Давыдов

Нападающий «Зенита» Александр Соболев принял участие в проекте «Культура сохранять» по восстановлению исторических объектов Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба клуба.

«В наше время важно что-то сохранять, что-то починить. Этот фонарь на Ждановской — первое, что получилось сделать. Я знаю, что будет еще много таких проектов», — заявил Соболев.

Форвард также рассказал, что договорился с полузащитником Максимом Глушенковым о цели на сезон — по 10 забитых мячей в текущем чемпионате у обоих.

«Я ему недавно сказал, что хотелось бы забить 40 мячей на двоих. Голы важны, но главное, чтобы клуб набирал очки», — добавил Соболев.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2024 году. В текущем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.

«Зенит» с 30 очками после 13 матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре петербуржцы сыграют с «Ростовом» 8 ноября.

Источник: ФК «Зенит»
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Александр Соболев
ФК Зенит
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«Зенит» может довести победную серию в РПЛ до семи матчей
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
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Рубин

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 4 1 1
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