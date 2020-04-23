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Соболев «отправил» Джикию в чемпионат Белоруссии. Защитник ответил

22:27
Георгий Джикия. Фото Instagram.
Георгий Джикия. Фото Instagram.
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия в прямом эфире Instagram комментатора Нобеля Арустамяна периодически вступает в диалоги с форвардом команды Александром Соболевым.

После того, как Джикия сказал о мечте поиграть в чемпионате Италии, Соболев спросил в комментариях «Когда в Европу?» и добавил флаг Белоруссии.

— Мне интересно, как Соболеву в два часа ночи разрешает жена телефон в руках держать? Он в Барнауле сейчас. Он из дому убежал? — поинтересовался Джикия.

— Я в шкафу спрятался, — ответил Соболев в комментариях.

— Ну сейчас тебя жена увидит — побьет. Ты мусор вынес сегодня, Соболь? — снова спросил Джикия.

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