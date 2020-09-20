«Со стороны смотрелось все более или менее». Первушин не стал критиковать игру футболистов «Тамбова»
21:11
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин остался доволен игрой команды в матче с «Локомотивом», несмотря на поражение во встрече 8-го тура (0:1).
— Был один удар в створ, из которого можно было выжать гол, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Понимали, что моментов много не будет. Доволен содержанием игры, самоотдачей ребят. Если так и дальше будем играть, то будем набирать очки.
Себе привезли гол с аута нашего. Надо разобрать игру. Со стороны смотрелось все более или менее.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
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