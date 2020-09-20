РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Со стороны смотрелось все более или менее». Первушин не стал критиковать игру футболистов «Тамбова»

21:11
Теги:

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин остался доволен игрой команды в матче с «Локомотивом», несмотря на поражение во встрече 8-го тура (0:1).

— Был один удар в створ, из которого можно было выжать гол, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Понимали, что моментов много не будет. Доволен содержанием игры, самоотдачей ребят. Если так и дальше будем играть, то будем набирать очки.

Себе привезли гол с аута нашего. Надо разобрать игру. Со стороны смотрелось все более или менее.

Локомотив — Тамбов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир