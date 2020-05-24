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«Снова в деле». Джикия пошутил над Ананидзе, сравнив его с ребенком

24 мая 2020, 23:20
Джано Ананидзе. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Джано Ананидзе. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия опубликовал новую сторис в Instagram. 26-летний россиянин отметил полузащитника «Анортосиса» Джано Ананидзе на видео, где дети играют в квадрат.

«Снова в деле», — подписал Джикия ролик, на котором ребенок отдал пас не глядя.

27-летний Джано Ананидзе выступал за красно-белых с 2009 года и выиграл с командой чемпионат России (2016/17) и Суперкубок страны (2017).

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