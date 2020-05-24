«Снова в деле». Джикия пошутил над Ананидзе, сравнив его с ребенком

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия опубликовал новую сторис в Instagram. 26-летний россиянин отметил полузащитника «Анортосиса» Джано Ананидзе на видео, где дети играют в квадрат.

«Снова в деле», — подписал Джикия ролик, на котором ребенок отдал пас не глядя.

27-летний Джано Ананидзе выступал за красно-белых с 2009 года и выиграл с командой чемпионат России (2016/17) и Суперкубок страны (2017).