«Снова в деле». Джикия пошутил над Ананидзе, сравнив его с ребенком
24 мая 2020, 23:20
Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия опубликовал новую сторис в Instagram. 26-летний россиянин отметил полузащитника «Анортосиса» Джано Ананидзе на видео, где дети играют в квадрат.
«Снова в деле», — подписал Джикия ролик, на котором ребенок отдал пас не глядя.
27-летний Джано Ананидзе выступал за красно-белых с 2009 года и выиграл с командой чемпионат России (2016/17) и Суперкубок страны (2017).
Джикия пошутил над Жано Ананидзе pic.twitter.com/9Eur2TVcy4— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) May 24, 2020
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