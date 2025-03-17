Смородская: «Глушенков, возможно, слегка травмирован и не готов, по мнению Семака. «Спартаку» повезло»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу «Спартака» над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

«Интересная была игра, напомнили европейский футбол. Мне очень понравилось, приятно было видеть такую бескомпромиссную борьбу до самого конца матча. Глушенков, возможно, слегка травмирован и не готов, по мнению Семака. Но все будет хорошо, ничего страшного в этом не вижу. «Спартаку» повезло. Я рада. Красно-белые стремились выиграть и они этого добились», — сказала Смородская «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка за 21 матч, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.

Дарик Агаларов