17 марта, 15:25

Смородская: «Глушенков, возможно, слегка травмирован и не готов, по мнению Семака. «Спартаку» повезло»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу «Спартака» над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

«Интересная была игра, напомнили европейский футбол. Мне очень понравилось, приятно было видеть такую бескомпромиссную борьбу до самого конца матча. Глушенков, возможно, слегка травмирован и не готов, по мнению Семака. Но все будет хорошо, ничего страшного в этом не вижу. «Спартаку» повезло. Я рада. Красно-белые стремились выиграть и они этого добились», — сказала Смородская «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка за 21 матч, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.
Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.

Дарик Агаларов

  • Aleksejs

    Ну даже если и повезло нам , что дальше?

    17.03.2025

  • Alexey Bulatov

    Повезло- Локомотиву и ЦСКА,что с бабой Олей....разошлись!

    17.03.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Везёт тому, кто везёт. Если и дальше будет так "везти", то я только ЗА ))

    17.03.2025

  • echo2011

    То ли дело "Зенит",он всегда выигрывает без везения.Особенно титул в прошлом чемпионате.

    17.03.2025

  • vlad654

    Просто баба Оля травмирована на всю голову. Глушенков ещё осенью залечил травму, но его плохую игру списывали на недостаточное время для набора формы. А теперь на что списывать? Прошёл всю предсезонка, везде играл, но нулёвый.

    17.03.2025

  • Valekka

    Интересно,есть Ерохин,Ахметов,Алип,Педро,Мостовой,а Семак выпускает в старте неготовых.Или они все неготовы,всей командой? Семак после победы над Спартаком в предсезонке,скорее всего думал,что начнут осторожно и Зенит сможет через Антуана и Гонду развивать свои атаки.Но Спартак в дебюте всё разрушил.Но уже третью игру Зенит не впечатляет! Это не срыв,а неготовность к противостоянию.

    17.03.2025

  • ViktorDiktor®

    Баба Оля , а где : /Надо находиться внутри команды, решение принимает главный тренер, при Байдене такого не было) /)

    17.03.2025

