Смородская считает, что Баринов и Денисов нужны "Локомотиву"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала ситуацию с полузащитником московской команды Игорем Денисовым.

Ранее гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что Денисов на больничном, но с ним уже две недели не могут связаться.

– Мне смешно слышать такие слова! Человек у них находится на контракте. В нем все прописано. В частности, указаны обязанности – в том числе являться по первому зову. Какая-то беспомощность… Не знаю, как это все назвать… Работа на публику? Вообще-то это сейчас прерогатива "Спартака".

Если бы я была директором "Локомотива", то радовалась тому, что у меня есть такой футболист, как Игорь. Я всегда считала его очень сильным полузащитником. Он укрепил центральную ось "Локомотива". Это видно невооруженным глазом.

– Но в футболе ведь конкуренцию никто не отменял. Сейчас есть молодой Баринов.

– О, Баринов – это моя любовь. Мы следили за ним с 16 лет, вели его. Конкретно я. Вложили в него душу. Считаю, что и Баринов, и Денисов нужны команде. А конкуренция идет только на пользу обоим. Не забывайте про плотный график, большие нагрузки, те же травмы. Никто не железный. (Виталий Айрапетов)

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