15:06 | Футбол — РПЛ

Смолов - в старте "Локомотива" на матч с "Краснодаром"

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"Локомотив" объявил состав на матч 20-го тура премьер-лиги против "Краснодара". С первых минут встречу начнет нападающий Федор Смолов.

Состав "Локомотива": Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Смолов, Фарфан.

Запасные: Коченков, Медведев, Идову, Рыбус, Михалик, Лысов, Лапшов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Тугарев, Кварацхелия, Эдер.

"Локомотив" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.

Локомотив - Краснодар

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