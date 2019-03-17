Смолов - в старте "Локомотива" на матч с "Краснодаром"

"Локомотив" объявил состав на матч 20-го тура премьер-лиги против "Краснодара". С первых минут встречу начнет нападающий Федор Смолов.
Состав "Локомотива": Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Смолов, Фарфан.
Запасные: Коченков, Медведев, Идову, Рыбус, Михалик, Лысов, Лапшов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Тугарев, Кварацхелия, Эдер.
"Локомотив" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.
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