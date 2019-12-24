Смолов рассказал, почему не состоялся его переход в «Вест Хэм»

Форвард «Локомотива» и сборной России Федор Смолов в интервью бывшему футболисту «Крыльев Советов» и «Арсенала» Евгению Савину рассказал о том, почему продолжает играть в чемпионате России. Видео опубликовано на Youtube-канале «Красава».

— Мое желание играть в Европе? Когда были варианты, от некоторых отказался, с некоторыми не получилось договориться, — сказал Смолов. — Во многом рассчитывал на чемпионат мира и что после турнира будет интерес от нормальных команд. Летом последние были предложения, но пока не получилось.

— От каких отказался?

— «Лион», «Марсель», «Бордо» я даже не разговаривал. «Вольфсбург» был, Гладбах, «Вест Хэм». С последним вариантом тупанул. Месяц отпуска, я был в «Краснодаре», у меня болела приводящая мышца, а в Англии чемпионат в разгаре. Я побоялся, что уеду и не сыграю ни матча до чемпионата мира.

Поэтому я думал о клубах немного другого уровня. На протяжении года-полутора шли переговоры с Дортмундом, но не получилось, потому что Тухель ушел из клуба. Все началось, когда играли с ними в Лиге Европы и победили 1:0. После игры Енджейчик сказал, что тренер «Боруссии» спросил у него про мой контракт и не хотел бы я перейти к ним. Герман Ткаченко был на игре, все совпало.

В текущем сезоне Смолов провел 19 матчей за «Локомотив», забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.