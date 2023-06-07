Смолов рассказал, что мог перейти в «Галатасарай» прошлым летом
Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, что мог перейти в «Галатасарай» летом 2022 года.
«У меня было два предложения из Турции за этот сезон. В августе я дал согласие на переговоры и трансфер. Не знаю, увенчался бы он успехом или нет... Это был «Галатасарай». Я разговаривал и с тренером, и с президентом. Это было за две недели до того, как клуб подписал Икарди. В тот момент, когда я узнал об интересе, я получил повреждение на предыгровой тренировке перед «Спартаком». Мы общались через два дня после этого. Я выбыл на 3-4 недели, отправлял «Галатасараю» МРТ. Мне сказали, что команде нужен нападающий прямо сейчас, в итоге сделка не состоялась. Я бы хотел туда поехать, потому что я открыл Transfermarkt, посмотрел состав и подумал: «Офигеть!». В 32 года поехать тренироваться к этим футбикам — уже кайф. Я понимаю, что была высокая вероятность, что я не буду первым нападающим, но сменить обстановку на тренировки с такими партнерами — точно того стоит.
Зимой был «Истанбул», тренер Эмре Белезоглу, судя по количеству звонков и нашего общения как будто бы хотел меня видеть. Я поговорил с Сашей Епуряну, много думал, анализировал... Думаю, было бы сложно, потому что турецкие команды заточены под свободных агентов, под бесплатные трансферы. Не знаю, как бы все произошло с «Динамо», но я в итоге отказался. Есть ли у моих агентов задача найти мне новую команду летом? Да нет, мы с «Динамо» договорились, все нормально. С момента предложения от «Галатасарая» я стал старше на год. Из потенциальных рынков — это вряд ли Европа, если быть объективным всего. Скорее всего, Турция и какой-то ближний Восток. Саудовская Аравия, Эмираты — уровень футбола и жизни там тоже нужно оценивать, понимать и взвешивать. Понятно, если контракт как у Криштиану — есть чем жертвовать. В моем же случае нужно много думать. Предложения от «Галатасарая», думаю, уже не будет. Топ-3 Турции — «Фенер», «Бешикташ» и «Галатасарай» — команды, в которые хочется поехать, еще с детства все знают эти клубы и понимают, что будет топ. Если будет предложение от одного из этих клубов — я готов рассмотреть вместе с «Динамо», обсудить, какие условия будут. Но сейчас такое время неопределенности. Мне кажется, все меньше случаев, когда скауты, тренеры или агенты заставляют себя сквозь слезы глянуть матчи чемпионата России», — сказал Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
В сезоне-2022/23 Смолов забил 12 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за «Динамо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 33-летнего россиянина в 5 миллионов евро.
31 мая форвард подписал новый контракт с бело-голубыми до конца июня 2024 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
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Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
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Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
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Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
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Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9