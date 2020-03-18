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Смолов поздравил Тарасова с 33-летием, вспомнив о трофее «Локомотива»

20:08
Федор Смолов и Дмитрий Тарасов. Фото instagram.com Федор Смолов и Дмитрий Тарасов. Фото instagram.com
Федор Смолов и Дмитрий Тарасов. Фото instagram.com
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Нападающий «Сельты» Федор Смолов опубликовал новую сторис в своем Instagram. Российский футболист поздравил с 33-летием бывшего одноклубника по «Локомотиву» Дмитрия Тарасова, который является игроком «Рубина».

«С днем рождения, бигбоййй», — подписал фото Смолов.

Тарасов и 30-летний Смолов вместе становились обладателями Кубка России (2018/19).

Федор Смолов и Дмитрий Тарасов. Фото instagram.com
Федор Смолов и Дмитрий Тарасов. Фото instagram.com

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