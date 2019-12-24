У Смолова было сумасшедшее предложение из Китая. Он отказался и не жалеет

Форвард «Локомотива» и сборной России Федор Смолов в интервью экс-нападающему «Крыльев Советов» Евгению Савину рассказал, почему отказался от предложения от китайского клуба. Видео опубликовано на Youtube-канале «Красава».

— Я знаю, у тебя было дикое предложение из Китая: 3 года контракта, 7,5 миллионов евро зарплата, в переговорах дошли до 9 миллионов.

— Я отказался, потому что деньги не главное, — сказал Смолов. — Перейдя в Китай, возможность отъезда в европейский клуб практически равна нулю. Всех денег не заработаешь. Люди, кто подписывает на 9 миллионов в год, начинают думать, что у кого-то 13, у кого-то 20. Если за этим гнаться, сам себя растеряешь. Об отказе не жалею.

В текущем сезоне Смолов провел 19 матчей за «Локомотив», забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.