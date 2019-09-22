Смолов был уверен, что реализует пенальти в матче с «Оренбургом»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, который стал автором забитого гола в матче 10-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (3:2), признался, что у него была уверенность в реализации пенальти. Об этом сообщает пресс-служба москвичей.

На 48-й минуты встречи Смолов реализовал 11-метровый удар в ворота «Оренбурга».

— С учетом того, что мы закончили матч с «Байером» в Лиге чемпионов в 12 ночи по Москве, сейчас играть с «Оренбургом» в 11 утра... У нас даже тренировки позже начинаются, поэтому не самый простой выезд, — сказал Смолов в интервью клубной пресс-службе. — Плюс поле. Сначала было солнце, потом дождь. Важные три очка, потому что наш непосредственный конкурент «Ростов» вчера проиграл, очень важно было победить.

Что касается пенальти, то я сам решился на этот удар. Была уверенность, что я его реализую. Так и произошло.

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