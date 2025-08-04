Смольников — о замене «Торпедо» на «Оренбург»: «Мы в моменте сами запутались, кто куда идет»

Бывший вице-президент «Урала» Игорь Смольников в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с заменой «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ.

«В футболе самое важное — результат. Для нас было важно вернуться в РПЛ. Было много плюсов и минусов, которые надо проанализировать и идти дальше. Замена «Торпедо» на «Оренбург»? Было много вопросов, как случались разные вещи. Никто ничего не понимал. Здесь нужно просто разобраться лиге и РФС, чтобы больше таких ситуаций не было, и сделать работу над ошибками, чтобы ни у кого не было вопросов. А так я думаю, что они действовали по регламенту. Мы в моменте сами запутались, кто и куда идет. Но мне больше не хочется об этом думать. У нас был шанс попасть в РПЛ, но не получилось», — сказал Смольников «СЭ».

Также бывший вице-президент «Урала» высказался о работе арбитров в стыковых матчах против «Ахмата».

«Судейство в стыках? Вы же сами видели футбол и смотрели матчи. Наверное, понимаете, что было много моментов не в нашу пользу. Ощущения, что нас не хотят видеть в РПЛ, не было», — добавил Смольников.

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25.

Место «Торпедо» в РПЛ занял «Оренбург», который стал 15-м в премьер-лиге в сезоне-2024/25 и должен был вылететь в первую лигу.