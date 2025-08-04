Футбол
4 августа, 14:07

Смольников — о замене «Торпедо» на «Оренбург»: «Мы в моменте сами запутались, кто куда идет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший вице-президент «Урала» Игорь Смольников в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с заменой «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ.

«В футболе самое важное — результат. Для нас было важно вернуться в РПЛ. Было много плюсов и минусов, которые надо проанализировать и идти дальше. Замена «Торпедо» на «Оренбург»? Было много вопросов, как случались разные вещи. Никто ничего не понимал. Здесь нужно просто разобраться лиге и РФС, чтобы больше таких ситуаций не было, и сделать работу над ошибками, чтобы ни у кого не было вопросов. А так я думаю, что они действовали по регламенту. Мы в моменте сами запутались, кто и куда идет. Но мне больше не хочется об этом думать. У нас был шанс попасть в РПЛ, но не получилось», — сказал Смольников «СЭ».

Также бывший вице-президент «Урала» высказался о работе арбитров в стыковых матчах против «Ахмата».

«Судейство в стыках? Вы же сами видели футбол и смотрели матчи. Наверное, понимаете, что было много моментов не в нашу пользу. Ощущения, что нас не хотят видеть в РПЛ, не было», — добавил Смольников.

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25.

Место «Торпедо» в РПЛ занял «Оренбург», который стал 15-м в премьер-лиге в сезоне-2024/25 и должен был вылететь в первую лигу.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Haiaxi

    «Судейство в стыках? Вы же сами видели футбол и смотрели матчи. Наверное, понимаете, что было много моментов не в нашу пользу. Ощущения, что нас не хотят видеть в РПЛ, не было» ----------------------------------------------------- Непонятно, что хотел то сказать.

    04.08.2025

  • Фёдорыч

    Не Петрович,а Фёдорыч.) Наказание за ПРАВДУ не заставит себя ждать.

    04.08.2025

  • Джон Сильвер

    Торпедо показательно казнили! А за знаменитую кричалку о Зените,теперь будут отдельно штрафовать,пунктик такой РФС ввёл,как дополнение к регламенту. Первым понесет наказание «Ахмат» по итогам Кубка России. Вот оно как,Петрович!) https://football24.ru/allnews/russia/rpl-premier-league/258534-rfs-vvedet-otdelnyj-shtraf-za-oskorbitelnuju-krichalku-pro-zenit.html

    04.08.2025

    • ЦСКА решает с «Аль-Джазирой» вопрос перевода 5 миллионов евро за трансфер Роши

    Орлов — о Глушенкове: «Ему нужно меньше думать о своей исключительности! Борись за место в составе!»
    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости