Смольников покинул «Зенит» и перешел в «Краснодар»

Защитник Игорь Смольников завершил выступления за «Зенит» после семи лет в сине-бело-голубом клубе. По данным «СЭ», следующий клуб 31-летнего игрока — «Краснодар», контракт на два года с возможностью продления в случае достижения определенных показателей.

Смольников стал в составе «Зенита» трехкратным чемпионом России, выиграл два Кубка и один Суперкубок страны, провел более 140 матчей и забил 8 голов.