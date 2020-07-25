Смольников покинул «Зенит» и перешел в «Краснодар»
18:54
Защитник Игорь Смольников завершил выступления за «Зенит» после семи лет в сине-бело-голубом клубе. По данным «СЭ», следующий клуб 31-летнего игрока — «Краснодар», контракт на два года с возможностью продления в случае достижения определенных показателей.
Смольников стал в составе «Зенита» трехкратным чемпионом России, выиграл два Кубка и один Суперкубок страны, провел более 140 матчей и забил 8 голов.
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