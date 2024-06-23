Смольников будет работать в спортивном департаменте «Урала»

Бывший игрок сборной России Игорь Смольников будет работать в спортивном департаменте «Урала», сообщает пресс-служба клуба. Экс-футболист будет отвечать за формирование команды к новому сезону.

«Желаем Игорю успехов на важном и ответственном участке работы в ФК «Урал»!» — говорится в сообщении.

В августе 2023 года Смольников заявил о завершении игровой карьеры. 35-летний россиянин является уроженцем Свердловской области, он выступал за «Урал» в 2009 году на правах аренды.

«Урал» в переходных матчах уступил «Акрону» и в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.