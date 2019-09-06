Смогут ли Кокорин и Мамаев выезжать за границу? Отвечает адвокат Мамаева

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов объяснил «СЭ», какой порядок потребуется соблюдать Мамаеву и нападающему «Зенита» Александру Кокорину после выхода на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО). Также Бушманов пояснил, смогут ли футболисты покидать пределы РФ до окончания условного срока.

— Они выйдут на свободу 17 сентября?

— Да, судебное постановление вступает в силу через 10 суток, если за это время не поступит апелляция со стороны представителя прокуратуры или вышестоящего прокурора. Если таковое не поступит, то освобождение произойдет на 11 день после суда, в дневное время. Ребятам вручат копии вступившего в законную силу постановления, документы. После этого их освободят от отбытия наказания. Затем они будут должны своевременно встать на учет в подразделение по месту жительства, а дальше подтверждать своим поведением, что право на УДО им предоставили не зря. Кроме того, им нужно будет до конца срока раз в месяц отмечаться у инспектора, которого за ними закрепят по месту жительства.

— Смогут ли они выезжать за границу?

— Если такая необходимость возникнет, то вопрос решается путем подачи соответствующих ходатайств и обращений. У меня в практике было много таких случаев, при надлежащем поведении обращающегося лица орган, который наблюдает за исполнением наказания, не чинит никаких препятствий.

В мае Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Сегодня в колонии состоялось выездное заседание Алексеевского районного суда, по итогам которых было принято положительное решение по УДО. (Иван Торопцев)