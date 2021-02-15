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СМИ: защитник «Краснодара» Рамирес получил травму и уже перенес операцию

16:47
Кристиан Рамирес. Фото ФК «Краснодар»
Кристиан Рамирес. Фото ФК «Краснодар»
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Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил серьезную травму, сообщает «Чемпионат» 15 февраля.

По данным источника, 26-летний эквадорец уже перенес операцию и пропустит длительное время. О характере повреждения на данный момент неизвестно.

Основными вариантами замены футболисту, по данным «Чемпионата», являются бывший игрок «Реала», а ныне защитник «Риу Аве» Фабиу Коэнтрау и игрок «Астон Виллы» Нил Тэйлор.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Рамирес провел 16 матчей и отличился голевой передачей.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4269563-kristian-ramires-poluchil-seryoznuyu-travmu-krasnodar-srochno-ischet-emu-zamenu.html?utm_source=champtw&utm_medium=social

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