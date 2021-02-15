СМИ: защитник «Краснодара» Рамирес получил травму и уже перенес операцию
16:47
Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил серьезную травму, сообщает «Чемпионат» 15 февраля.
По данным источника, 26-летний эквадорец уже перенес операцию и пропустит длительное время. О характере повреждения на данный момент неизвестно.
Основными вариантами замены футболисту, по данным «Чемпионата», являются бывший игрок «Реала», а ныне защитник «Риу Аве» Фабиу Коэнтрау и игрок «Астон Виллы» Нил Тэйлор.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Рамирес провел 16 матчей и отличился голевой передачей.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4269563-kristian-ramires-poluchil-seryoznuyu-travmu-krasnodar-srochno-ischet-emu-zamenu.html?utm_source=champtw&utm_medium=social
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