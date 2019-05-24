17:04 | Футбол — РПЛ

СМИ: "Васко да Гама" ждет нового предложения ЦСКА по Сантосу

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Полузащитник "Васко да Гама" Лукас Сантос может продолжить карьеру в ЦСКА. Как утверждает Твиттер InformaVasco, бразильский клуб ожидает нового предложения от армейцев по 20-летнему футболисту и готов отпустить его в Россию.

Напомним, в январское трансферное окно ЦСКА уже пытался подписать Сантоса. Красно-синие предложили 4 миллиона евро за бразильца, однако клубы не смогли урегулировать финансовую сторону сделки

Сантос привлек внимание ЦСКА игрой на молодежном турнире Copa São Paulo de Futebol Júnior. Он забил пять голов в девяти матчах. 

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