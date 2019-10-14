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СМИ: Тедеско представят в «Спартаке» во второй половине дня

12:52
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Немецкий специалист Доменико Тедеско будет представлен в качестве главного тренера красно-белых во второй половине дня, информирует spox.de. Ранее сообщалось, что немец отправился на свою первую тренировку в новом клубе.

Сроки соглашения пока неизвестны. По информации «СЭ», оно будет рассчитано до конца сезона-2021/22. Зарплата тренера при этом составит 2 миллиона евро в год с учетом бонусов за достижения.

Руководство «Спартака» приняло отставку Олега Кононова с поста главного тренера 29 сентября после поражения от «Оренбурга» в матче 11-го тура премьер-лиги. Исполняющим обязанности рулевого красно-белых является Сергей Кузнецов.

«Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 14 очков.

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