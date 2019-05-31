СМИ: ряд российских клубов интересуются нападающим "Тоттенхэма"

Несколько российских клубов заинтересованы в приобретении нападающего "Тоттенхэма" Винсента Янссена, утверждает ТАСС со ссылкой на агентство, представляющее интересы футболисты. Контракт 24-летнего форварда действует до 2020 года.

"В Винсенте заинтересованы несколько российских клубов, пока не можем сказать, какие именно. Но игрок готов к переезду в Россию", - утверждают в агентстве.

Янссен в сезоне-2015/16 стал лучшим бомбардиром чемпионата Голландии в составе АЗ (27 голов). После этого он перешел в "Тоттенхэм", где не смог закрепиться в основном составе. В минувшем сезоне он провел в общей сложности 36 минут в играх чемпионата Англии. На его счету 17 матчей и 6 голов за сборную Голландии.