СМИ: "Порту" увеличит предложение по Зе Луишу до 12 миллионов евро

"Порту" готов повысить предложение по покупке форварда "Спартака"​ Зе Луиша​ до 12 миллионов евро, информирует Record. Красно-белые хотят получить именно такую сумму за 28-летнего форварда.

Ранее сообщалось, что сделка может быть оформлена в ближайшее время. В "Порту" уверены, что 28-летний футболист из Кабо-Верде подпишет соглашение на четыре года с зарплатой в 1,5 миллиона евро в год.

Контракт форварда со "Спартаком" действует до 30 июня 2021 года.

В прошедшем сезоне Зе Луиш провел 36 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 4 голевые передачи.