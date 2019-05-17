СМИ: Перейра хочет продолжить карьеру в чемпионате Испании

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра покинет клуб по окончании сезона. 29-летний уругваец заявил, что хочет попробовать свои силы в испанском чемпионате.

– Мой представитель был в Испании две недели назад и встречался с несколькими клубами, – цитирует Перейру Mundo Deportivo. – Он рассказал мне о возможности перейти в одну из местных команд.

Мой контракт с "Краснодаром" истекает, и по семейным обстоятельствам я не буду его продлевать. Другие российские команды интересовались мной, но дело в семье, это сложно из-за языкового барьера. Мы решили что-то поменять, и испанская лига – это лига, которая всегда мне нравилась.

"Бетис" – отличная команда. "Сельта"​ тоже прибавляет. Это хорошие команды, где я хотел бы показать, что могу играть на уровне испанской лиги.

Маурисио Перейра выступает за "Краснодар" с 2013 года. На его счету 199 матчей в составе "быков", 28 голов и 32 результативные передачи.