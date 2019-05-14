16:53 14 мая | Футбол — РПЛ

СМИ: Кокорин получит золотую медаль сразу после отбытия наказания

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Стало известно, когда нападающий "Зенита" Александр Кокорин получит золотую медаль за победу в чемпионате России. Как утверждает РИА "Новости", футболист будет награжден представителем клуба сразу после отбытия наказания.

Ранее президент "Зенита" Александр Медведев несколько раз заявлял, что Кокорин получит медаль за победу команды в чемпионате.

На прошлой неделе 28-летний форвард был приговорен к 1,5 годам лишения свободы по делу о двух драках в центре Москвы. В этом сезоне он сыграл 3 матча в РПЛ.

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