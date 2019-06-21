СМИ: ЦСКА арендует Шарлию с правом последующего выкупа

Защитник "Славен Белупо" Звонимир Шарлия близок к переходу в ЦСКА.
По информации Epodravina, армейцы практически договорились об аренде 22-летнего футболиста с правом последующего выкупа.
Завтра, 22 июня, хорват пройдет медицинское обследование в Австрии.
В сезоне 2018/19 Звонимир Шарлия провел 33 матча и отдал 1 результативную передачу. Также на счету защитника 11 желтых карточек и 1 удаление.
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