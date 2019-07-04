СМИ: Боккетти может перейти в "Верону"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти в ближайшее время может стать игроком "Вероны", информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Как отмечается, итальянский клуб согласова контракт с 32-летним итальянцем. Клубам остается согласовать условия трансфера.

Действующее соглашение Боккетти с красно-белыми истекает по окончании предстоящего сезона.

Боккетти выступает за "Спартак" с 2013 года. В составе красно-белых он стал чемпионом России-2016/17 и выигрывал Суперкубок-2017.

Ранее появилась информация, что "Дженоа" договорился с Боккетти.