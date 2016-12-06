Слуцкого в ЦСКА заменит Гончаренко

По данным "СЭ", новым главным тренером ЦСКА станет Виктор Гончаренко, последним местом работы которого была "Уфа". В соглашении 39-летнего специалиста с клубом из столицы Башкирии есть пункт, в соответствии с которым он вправе покинуть команду в случае возвращения к армейцам.
Напомним, что белорус работал в штабе ЦСКА в сезоне-2015/16. Сегодня Слуцкий объявил о своей отставке после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". (Вячеслав КОРОТКИН)
Banro
Слуцкому спасибо за отличную работу. И удачи на новом месте. Тоже был за Гришина, он бы подтянул молодежь в основу, благо работает с ней плодотворно. Всем злопыхателям желаю болеть за свои клубы и поменьше изливать свое зло на других и будет Вам счастье)
23:49 6 декабря
сабзеро
Новоуепинни Коням и так почти труба, а с Гончаренко ваще копыта двинут. Был клуб, да и сплыл ________________________________ Когда Слуцкий приходил тоже особо никто не был в восторге. А оно вот оно что - три чемпионства за семь лет, постоянно в тройке и ЛЧ.
23:37 6 декабря
КолобокКолобков
Гончаренке респект )))))))))))))))))
23:22 6 декабря
Новоуепинни
Коням и так почти труба, а с Гончаренко ваще копыта двинут. Был клуб, да и сплыл
23:16 6 декабря
saiga
Для ЦСКА лучше будет если главным тренером станет Кононов, он работал уже в классном клубе и с игроками высокого уровня. И, самое главное, у него нет пиетета перед прошлыми заслугами никого из ветеранов армейского клуба.
23:08 6 декабря
07770
Не повезло Уфе,а в остальном всё логично.
22:49 6 декабря
сабзеро
Айртон А чем Гончаренко понравился Гинеру?)) Тем что с Мордовией 0-6 слил?))... _______________________________________________ Алёша, это в каком же сне тебе такой матч приснился?
22:40 6 декабря
delacrua
ахаха. БЕГЕМОТУ!!!! как же точно интерпретировал. я запомню. Бегемот. ахаха
22:15 6 декабря
Айртон
А чем Гончаренко понравился Гинеру?)) Тем что с Мордовией 0-6 слил?)) А как же Онопко?)) Карьерный рост ещё никто не отменял!)) А бегемоту надо покаяться, и честно рассказать, как покупались титулы, он должен быть в курсе.)) А то боженька ещё долго наказывать будет, это только цветочки!))
22:11 6 декабря
Глеб
Ну не зря Гончаренко сдавал матч армейцам
21:17 6 декабря
pravovernyj
может зря, что не Гришин
20:51 6 декабря
Русский
Секрет полишинеля выдали)))
20:33 6 декабря