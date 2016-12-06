Слуцкого в ЦСКА заменит Гончаренко

По данным "СЭ", новым главным тренером ЦСКА станет Виктор Гончаренко, последним местом работы которого была "Уфа". В соглашении 39-летнего специалиста с клубом из столицы Башкирии есть пункт, в соответствии с которым он вправе покинуть команду в случае возвращения к армейцам.

Напомним, что белорус работал в штабе ЦСКА в сезоне-2015/16. Сегодня Слуцкий объявил о своей отставке после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". (Вячеслав КОРОТКИН)

Слуцкий уходит из ЦСКА. Live!