20:26 6 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Слуцкого в ЦСКА заменит Гончаренко

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По данным "СЭ", новым главным тренером ЦСКА станет Виктор Гончаренко, последним местом работы которого была "Уфа". В соглашении 39-летнего специалиста с клубом из столицы Башкирии есть пункт, в соответствии с которым он вправе покинуть команду в случае возвращения к армейцам.

Напомним, что белорус работал в штабе ЦСКА в сезоне-2015/16. Сегодня Слуцкий объявил о своей отставке после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". (Вячеслав КОРОТКИН)

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Banro

Слуцкому спасибо за отличную работу. И удачи на новом месте. Тоже был за Гришина, он бы подтянул молодежь в основу, благо работает с ней плодотворно. Всем злопыхателям желаю болеть за свои клубы и поменьше изливать свое зло на других и будет Вам счастье)

23:49 6 декабря

сабзеро

Новоуепинни Коням и так почти труба, а с Гончаренко ваще копыта двинут. Был клуб, да и сплыл ________________________________ Когда Слуцкий приходил тоже особо никто не был в восторге. А оно вот оно что - три чемпионства за семь лет, постоянно в тройке и ЛЧ.

23:37 6 декабря

КолобокКолобков

Гончаренке респект )))))))))))))))))

23:22 6 декабря

Новоуепинни

Коням и так почти труба, а с Гончаренко ваще копыта двинут. Был клуб, да и сплыл

23:16 6 декабря

saiga

Для ЦСКА лучше будет если главным тренером станет Кононов, он работал уже в классном клубе и с игроками высокого уровня. И, самое главное, у него нет пиетета перед прошлыми заслугами никого из ветеранов армейского клуба.

23:08 6 декабря

07770

Не повезло Уфе,а в остальном всё логично.

22:49 6 декабря

сабзеро

Айртон А чем Гончаренко понравился Гинеру?)) Тем что с Мордовией 0-6 слил?))... _______________________________________________ Алёша, это в каком же сне тебе такой матч приснился?

22:40 6 декабря

delacrua

ахаха. БЕГЕМОТУ!!!! как же точно интерпретировал. я запомню. Бегемот. ахаха

22:15 6 декабря

Айртон

А чем Гончаренко понравился Гинеру?)) Тем что с Мордовией 0-6 слил?)) А как же Онопко?)) Карьерный рост ещё никто не отменял!)) А бегемоту надо покаяться, и честно рассказать, как покупались титулы, он должен быть в курсе.)) А то боженька ещё долго наказывать будет, это только цветочки!))

22:11 6 декабря

Глеб

Ну не зря Гончаренко сдавал матч армейцам

21:17 6 декабря

pravovernyj

может зря, что не Гришин

20:51 6 декабря

Русский

Секрет полишинеля выдали)))

20:33 6 декабря

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