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Слуцкий встретился с президентом Татарстана

14:21
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Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым главным тренером казанского футбольного клуба «Рубин» Леонидом Слуцким, информирует в Twitter руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Президент поприветствовал нового тренера и вручил ему подарок.

Леонид Слуцкий стал главным тренером «Рубина» 19 декабря. Специалист подписал контракт сроком на пять лет.

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