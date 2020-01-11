Слуцкий встретился с президентом Татарстана
14:21
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым главным тренером казанского футбольного клуба «Рубин» Леонидом Слуцким, информирует в Twitter руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
Президент поприветствовал нового тренера и вручил ему подарок.
Президент @RusMinnikhanov показывает Л. Слуцкому самый известный вид на Казань «Доброе утро, Татарстан» pic.twitter.com/QkzURNE5ez— Лилия Галимова (@liliGalimova) January 11, 2020
Л. Слуцкий в первый рабочий день нового года зашел в гости к Президенту @RusMinnikhanov pic.twitter.com/p2NsEXHsTx— Лилия Галимова (@liliGalimova) January 11, 2020
Леонид Слуцкий стал главным тренером «Рубина» 19 декабря. Специалист подписал контракт сроком на пять лет.
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