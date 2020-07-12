Слуцкий рассказал о своих эмоциях после матча с ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после ничьей с ЦСКА (1:1) в 28-м туре Тинькофф РПЛ рассказал, какие испытывал чувства, играя против бывшей команды, в которой он проработал семь с половиной лет.

— Насколько сильны были ностальгические чувства сегодня?

— Знаете, была внутренняя теплота. Было другое внутренне эмоциональное состояние, чем в других матчах. Приятно вернуться на стадион, где провел не так много матчей, но были памятные моменты, например, матч открытия с «Тереком».

— Насколько сильно удивил ЦСКА?

— ЦСКА не удивил, я же смотрю их матчи. Вопрос в том, насколько мы смогли справиться. Например, ты знаешь про диагонали от Магнуссона на Мариу Фернандеса, объясняешь игрокам, но сдержать их сложно. (Дмитрий Гирин)