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Слуцкий рассказал о своих эмоциях после матча с ЦСКА

12 июля 2020, 21:16
Леонид Слуцкий. Фото Reuters
Леонид Слуцкий. Фото Reuters
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после ничьей с ЦСКА (1:1) в 28-м туре Тинькофф РПЛ рассказал, какие испытывал чувства, играя против бывшей команды, в которой он проработал семь с половиной лет.

— Насколько сильны были ностальгические чувства сегодня?

— Знаете, была внутренняя теплота. Было другое внутренне эмоциональное состояние, чем в других матчах. Приятно вернуться на стадион, где провел не так много матчей, но были памятные моменты, например, матч открытия с «Тереком».

— Насколько сильно удивил ЦСКА?

— ЦСКА не удивил, я же смотрю их матчи. Вопрос в том, насколько мы смогли справиться. Например, ты знаешь про диагонали от Магнуссона на Мариу Фернандеса, объясняешь игрокам, но сдержать их сложно. (Дмитрий Гирин)

ЦСКА — Рубин

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи




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