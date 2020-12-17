Слуцкий рассказал о новичке «Рубине» Сайто

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о новичке казанцев Мицуки Сайто.

«Он присоединится к команде с 12 января, с первого сбора. Это очень мобильный центральный полузащитник. Потому что у нас сейчас должна быть очень мобильная агрессивная средняя линия в лице Абильдгора, Йевтича, Шатова, Ин Бома. И у нас явный недобор в этой позиции», — сказал Слуцкий в интервью клубной пресс-службе.

По словам тренера, 21-летний японец — игрок очень хорошего уровня, и аренда обязана перерасти в долгосрочное соглашение.

Права на футболиста принадлежат клубу «Сенан Бельмаре», выступающему в высшей японской лиги J1.

Сайто провел в лиге J1 75 матчей, отметился 4 голами и сделал 3 результативные передачи. Он также является игроком сборной Японии U23.