Слуцкий подшутил над тренером «Рубина» Кузьминым: «Перспективный, но чуть-чуть медленный»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцикий в шутку прокомментировал игру 39-летнего тренера Олега Кузьмина в матче с «Партизаном» (5:2).

Специалист команды в конце встречи вышел на поле вместо удаленного Георгия Зотова и сыграл 15 минут.

«Молодой, перспективный, интересный. Чуть-чуть медленный, но, уверен, за счет работы сможет прибавить», — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина»