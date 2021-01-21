Слуцкий подшутил над тренером «Рубина» Кузьминым: «Перспективный, но чуть-чуть медленный»
20:53
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцикий в шутку прокомментировал игру 39-летнего тренера Олега Кузьмина в матче с «Партизаном» (5:2).
Специалист команды в конце встречи вышел на поле вместо удаленного Георгия Зотова и сыграл 15 минут.
«Молодой, перспективный, интересный. Чуть-чуть медленный, но, уверен, за счет работы сможет прибавить», — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина»
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю