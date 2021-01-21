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Слуцкий подшутил над тренером «Рубина» Кузьминым: «Перспективный, но чуть-чуть медленный»

20:53
Олег Кузьмин. Фото ФК «Рубин»
Олег Кузьмин. Фото ФК «Рубин»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцикий в шутку прокомментировал игру 39-летнего тренера Олега Кузьмина в матче с «Партизаном» (5:2).

Специалист команды в конце встречи вышел на поле вместо удаленного Георгия Зотова и сыграл 15 минут.

«Молодой, перспективный, интересный. Чуть-чуть медленный, но, уверен, за счет работы сможет прибавить», — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина»

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/

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