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Слуцкий подшутил над Дзюбой, которого признали лучшим футболистом года

14:46
Instagram Артема Дзюбы.
Instagram Артема Дзюбы.
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в своем стиле подшутил над нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, который был признан лучшим футболистом года второй раз подряд.

— Странно, но поздравляю, — написал Слуцкий.

— Странно, что взяли вас в «Рубин»)))), — последовал ответ от Дзюбы.

— Я их отговаривал, — отшутился Слуцкий.

Это не первая подобная шутка тренера и футболиста друг о друге.

Капитан сборной России признан лучшим футболистом календарного 2019 года по версии РФС и «Спорт-Экспресс». Самая авторитетная футбольная премия досталась форварду «Зенита» второй год подряд.

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