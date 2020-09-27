Слуцкий объяснил уровень игры Шатова

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над «Ротором» (3:1) в матче 9-го тура Тинькофф чемпионата России дал оценку игре полузащитника Олега Шатова.

«Как я могу оценить игру Шатова? Человек, во-первых, несколько лет не мог стабильно играть, у него было много травм, не было сейчас предсезонки — он был травмирован. На мой взгляд, он уже важная фигура в нашей команде, но то, что он может играть намного лучше и будет играть намного лучше, в этом нет никаких сомнений», — отметил Слуцкий.

«Почему Олег бил пенальти? Я думаю, что они внутри там решили. Должен был бить Деспотович, но бывают ситуации, если один игрок себя чувствует не очень уверенно, а второй наоборот уверенно, то могут быть изменения».

В нынешнем сезоне РПЛ Шатов провел 6 матчей и забил один мяч.