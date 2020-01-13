Слуцкий назвал Путина самым влиятельным человеком в российском футболе

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «Медузе» рассказал, кого считает самым влиятельным человеком в российском футболе.

— Кого бы вы назвали самым влиятельным человеком в российском футболе?

— Думаю, самый влиятельный человек в стране — он и самый влиятельный человек в российском футболе.

— Владимир Путин — самый влиятельный человек в российском футболе?

— Думаю, да. Потому что когда глава государства говорит о том, что мы должны больше заниматься воспитанием собственных спортсменов, это автоматически становится сигналом для всех видов деятельности, для введения лимитов и так далее. Он — человек, который при желании может повлиять на все процессы.