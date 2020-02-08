Слуцкий исполнил песню «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на сборе команды в Турции продемонстрировал свои вокальные способности. Специалист исполнил песню «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь...» из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».

— Мы все этого ждали, и Леонид Викторович это сделал, — отмечается в сообщении к выступлению Слуцкого.

«Самое странное тим-активити» от «Рубина». Слуцкий — в воротах