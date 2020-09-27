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Слуцкий догнал Бердыева по победам в чемпионате России

22:52
Леонид Слуцкий. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Рубин» обыграл «Ротор» (3:1) в 9-м туре Тинькофф РПЛ.

В родном Волгограде 49-летний Леонид Слуцкий одержал 189-ю победу в матчах чемпионата России и сравнялся по этому показателю с 68-летним Курбаном Бердыевым, который провел на 72 встречи больше.

Тройку лидеров составляют три легенды российского тренерского цеха — Олег Романцев, Валерий Газзаев и Юрий Семин. (Кирилл Бурдаков)

Тренеры, выигравшие больше 150 матчей в чемпионате России

Тренер

Команды

Матчи

Победы

% побед

Юрий Семин

Локомотив, Динамо, Мордовия, Анжи

619

309

49,92

Валерий Газзаев

Динамо, Алания, ЦСКА

485

246

52,78

Олег Романцев

Спартак, Сатурн, Динамо

332

203

61,14

Леонид Слуцкий

Москва, Крылья Советов, ЦСКА, Рубин

365

189

51,78

Курбан Бердыев

Рубин, Ростов

437

189

43,25

Александр Тарханов

ЦСКА, Торпедо, Крылья Советов, Сатурн, Терек, Урал

426

159

37,32

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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