Слуцкий догнал Бердыева по победам в чемпионате России

«Рубин» обыграл «Ротор» (3:1) в 9-м туре Тинькофф РПЛ.

В родном Волгограде 49-летний Леонид Слуцкий одержал 189-ю победу в матчах чемпионата России и сравнялся по этому показателю с 68-летним Курбаном Бердыевым, который провел на 72 встречи больше.

Тройку лидеров составляют три легенды российского тренерского цеха — Олег Романцев, Валерий Газзаев и Юрий Семин. (Кирилл Бурдаков)

Тренеры, выигравшие больше 150 матчей в чемпионате России