Слуцкий догнал Бердыева по победам в чемпионате России
«Рубин» обыграл «Ротор» (3:1) в 9-м туре Тинькофф РПЛ.
В родном Волгограде 49-летний Леонид Слуцкий одержал 189-ю победу в матчах чемпионата России и сравнялся по этому показателю с 68-летним Курбаном Бердыевым, который провел на 72 встречи больше.
Тройку лидеров составляют три легенды российского тренерского цеха — Олег Романцев, Валерий Газзаев и Юрий Семин. (Кирилл Бурдаков)
Тренеры, выигравшие больше 150 матчей в чемпионате России
|
Тренер
|
Команды
|
Матчи
|
Победы
|
% побед
|
Юрий Семин
|
Локомотив, Динамо, Мордовия, Анжи
|
619
|
309
|
49,92
|
Валерий Газзаев
|
Динамо, Алания, ЦСКА
|
485
|
246
|
52,78
|
Олег Романцев
|
Спартак, Сатурн, Динамо
|
332
|
203
|
61,14
|
Леонид Слуцкий
|
Москва, Крылья Советов, ЦСКА, Рубин
|
365
|
189
|
51,78
|
Курбан Бердыев
|
Рубин, Ростов
|
437
|
189
|
43,25
|
Александр Тарханов
|
ЦСКА, Торпедо, Крылья Советов, Сатурн, Терек, Урал
|
426
|
159
|
37,32