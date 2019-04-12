Следующее заседание суда по делу Кокорина и Мамаева пройдет во вторник

В слушаниях Пресненского суда по делу Кокорина и Мамаева был объявлен перерыв. Следующее заседание назначено на вторник, 16 апреля, потому что в понедельник суд не работает. Начало слушаний во вторник – в 13:00 (время московское).

В среду также ожидается заседание по апелляции защиты футболистов на продление ареста до 25 сентября. Заседание должно начаться в 13:00 – и это вызвало удивление у подсудимых.

– Уже своим ходом? – спросил Мамаев под общий смех присутствующих. (Александр Рогулев)