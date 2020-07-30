«Слабые люди никогда не любили сильных». Дзюба рассказал, чем злят его хейтеры

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к хейтерам.

— В Instagram я стараюсь отвечать людям, у которых вижу искренние эмоции, — приводит «Чемпионат» слова Дзюбы. — Очень ценю доброту и теплоту. Есть много хороших людей. Просто иногда из-за негатива мы этого не замечаем. Меня вообще удивляет, когда на тебя льётся столько говна, при этом люди на тебя подписаны. Хочется спросить: «Вы больные? Дебилы? Зачем вы на меня подписаны, если ненавидите? Отпишитесь, я вас умоляю». Это моя страница. Зачем сюда приходить и показывать свои комплексы? Я же не претендую на что-то. Очень понравились слова Майкла Джордана из моего любимого фильма.

— Какие?

— «Я бы не хотел быть для кого-то идолом или примером». Не любите — ваше право. Я не заставляю себя любить. Я всегда говорил: «Уважайте меня за труд. За то, что я делаю. Делаю плохо — говорите, что плохо. Но если хорошо, не смейте говорить, что я плохой или ненастоящий — допустим, когда общаюсь с детьми. Я этого никогда не потерплю». Я готов с любым встретиться и конструктивно поговорить, аргументами заткнуть. Можно сказать всё, что угодно. Ты это слышал? Нет. Ты это знаешь? Нет. А с чего тогда вообще решил, что это так? Слышу в ответ: «Мне сказали». Я так любого могу обвинить. Ты это видел? Есть факты? Я стал взрослее и мудрее, смотрю на всё философски. Чем меньше ты реагируешь, тем меньше говна прилетает от вселенной.

— Это правда.

— Но говно будет всегда. Слабые люди никогда не любили сильных. Это было, есть и будет. Как бы ты ни старался, для всех хорошим не будешь. Я и не стараюсь. Я такой, какой есть. Со своими ошибками, но настоящий и искренний. Ненавижу, когда говорят, что я работаю на камеру с детьми. Я безумно обожаю детей, их эмоции! Они настоящие понимаете? Потому что родители ещё не успели закрепостить их своими криками и недовольствами. А бывает, играешь со «Спартаком» и слышишь, как ребёнок стоит рядом с папой и кроет тебя отборными матами. В такие моменты думаешь: спасибо, папа, очень классно ты учишь сына. Я люблю детей за искренность. И отвечаю им тем же теплом. Да, кто-то считает, что я лицемерный или показушник. Но эти вещи мне отвратительны.