Sky Sports: «Тоттенхэм» готов отпустить Орье. На игрока претендует «Спартак»

«Спартак» намерен в это трансферное окно договориться о трансфере защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье. Лондонский клуб готов отпустить 27-летнего ивуарийца, сообщает Sky Sports.

Сам Орье тоже хочет сменить команду. Он хочет получать больше игрового времени.

Орье выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В его активе восемь голов и 14 результативных передач в 83 матчах за лондонский клуб. В «Тоттенхэме» защитник получает 3,9 миллиона евро до вычета налогов.