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Sky Sports: «Тоттенхэм» готов отпустить Орье. На игрока претендует «Спартак»

14:13
Серж Орье. Фото AFP
Серж Орье. Фото AFP
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«Спартак» намерен в это трансферное окно договориться о трансфере защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье. Лондонский клуб готов отпустить 27-летнего ивуарийца, сообщает Sky Sports.

Сам Орье тоже хочет сменить команду. Он хочет получать больше игрового времени.

Орье выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В его активе восемь голов и 14 результативных передач в 83 матчах за лондонский клуб. В «Тоттенхэме» защитник получает 3,9 миллиона евро до вычета налогов.

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