Sky Sports: «Спартак» уверен, что сможет договориться по Орье

«Спартак» намерен подписать защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье. Московский клуб уверен, что ему удастся договориться по трансферу 27-летнего футболиста, утверждает Sky Sports.

«Спартак» рассчитывает закрыть сделку по приобретению игрока сборной Кот Д'Ивуара до конца нынешнего трансферного окна.

За «шпор» Орье играет с 2017 года. В английский клуб он перешел из «ПСЖ», подписав контракт до 2022 года. В составе команды он провел 83 матча и забил 6 голов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.