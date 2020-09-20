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Sky Sports: «Спартак» уверен, что сможет договориться по Орье

16:29
Серж Орье. Фото Reuters
Серж Орье. Фото Reuters
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«Спартак» намерен подписать защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье. Московский клуб уверен, что ему удастся договориться по трансферу 27-летнего футболиста, утверждает Sky Sports.

«Спартак» рассчитывает закрыть сделку по приобретению игрока сборной Кот Д'Ивуара до конца нынешнего трансферного окна.

За «шпор» Орье играет с 2017 года. В английский клуб он перешел из «ПСЖ», подписав контракт до 2022 года. В составе команды он провел 83 матча и забил 6 голов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

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