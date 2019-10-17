Скопинцев женился. Счастливый кадр с торжества
Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев женился, cоответствующей фотографией поделился краснодарский клуб в официальном Twitter.
— Твердое «нет!» сказал Дмитрий Скопинцев холостяцкой жизни и твердое «да!» услышала от него очаровательная Елизавета, ставшая накануне супругой нашего защитника! — подписал фотографию клуб.
Твердое «нет!» сказал Дмитрий Скопинцев холостяцкой жизни ? и твёрдое «да!» услышала от него очаровательная Елизавета, ставшая накануне супругой нашего защитника! ??— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 17, 2019
Мы поздравляем молодых с бракосочетанием! ? Желаем новоиспеченной семье большущего счастья! ? pic.twitter.com/a4HGsI2gMf
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