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Скопинцев женился. Счастливый кадр с торжества

09:17
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Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев женился, cоответствующей фотографией поделился краснодарский клуб в официальном Twitter.

— Твердое «нет!» сказал Дмитрий Скопинцев холостяцкой жизни и твердое «да!» услышала от него очаровательная Елизавета, ставшая накануне супругой нашего защитника! — подписал фотографию клуб.

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