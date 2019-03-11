Скопинцев забил первый гол за "Краснодар". И сделал это красиво

Защитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев забил первый гол в составе "быков" в матче 19-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (2:2).

Защитник "Краснодара" Сергей Петров выполнил передачу с правого фланга, а Скопинцев головой вколотил мяч в правый угол ворот "Оренбурга".